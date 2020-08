Fortnite: Nexus War è il Capitolo 2 della Stagione 4, tutto a tema Marvel

Come ampiamente preventivato, Epic Games ha lanciato il Capitolo 2 della Stagione 4 di Fortnite, che è tutto a tema Marvel. Per tutta la durata dell'evento nel gioco troveremo quindi personaggi quali Wolverine, Thor, Iron Man, Dr. Doom, Galactus e altri ancora. Galactus è l'antagonista principale della stagione, colui che vuole distruggere la realtà.

Svelato anche il nuovo Pass Battaglia, i cui contenuti sono: una nuova location, la Fortilla; otto nuovi costumi per i personaggi, tra i quali quello della celestiale Siona e quello da Cavaliere Eterno; il Custombrello, sostanzialmente un ombrello personalizzabile il cui design finale sarà permanente; 1500 V-Buck ottenibili giocando, a fronte di una spesa di 950 V-Buck per ottenere il pass; nuove skin per le armi; nuovi alianti; nuove armi ispirate alla nuova location; nuove decorazioni per il dorso e molto altro ancora.

Vediamo di seguito il trailer di lancio del Capitolo 2 della Stagione 4 di Fortnite e il trailer del Pass Battaglia.