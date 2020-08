LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker rimandato al 2021, stando al Lego Store

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker sarebbe stato rimandato al 2021. A dirlo un post del Lego Store, ora cancellato, in cui si parlava esplicitamente dell'anno prossimo per l'uscita del gioco.

La notizia arriva qualche mese dopo la pubblicazione del trailer con la data d'uscita, che parlava di ottobre 2020, rimosso anch'esso da YouTube senza effettivamente essere mai stato reso pubblico (era visibile tramite link). Evidentemente qualcosa sta accadendo dietro le quinte e sinceramente non saremmo troppo stupiti di veder arrivare LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker l'anno prossimo. In fondo questo 2020 è stato piagato dai rinvii a causa della pandemia di COVID-19, quindi uno in più o uno in meno non fa poi un grande effetto.

Attualmente LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è annunciato soltanto per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Immaginiamo però che, uscendo nel 2021, sia anche un titolo per PS5 e Xbox Series X.