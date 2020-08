DOOM Eternal ha raggiunto i 1.000fps su un PC super pompato

Su PC DOOM Eternal può arrivare a girare a una fluidità assurda, fino a 1.000fps (se non oltre). A dimostrarlo ci ha pensato Bethesda stessa in collaborazione con il produttore hardware polacco x-kom, usando ovviamente un PC super pompato.

Dei 1.000 fotogrammi al secondo di DOOM Eternal aveva parlato lo sviluppatore Billy Khan già a marzo. Molti l'avevano presa come un'affermazione puramente teorica, ma il publisher ha deciso di dimostrarla. Naturalmente non c'è bisogno dei 1.000fps per godersi DOOM Eternal, anche perché il PC usato per raggiungerli non è propriamente facile da assemblare.

Il sistema comprende infatti un processore Intel i7 9700K e una scheda video ASUS RTX 2080Ti. In realtà questo è solo l'inizio, perché con questa configurazione DOOM Eternal riesce a raggiungere a "malapena" i 500fps. Per spingerlo fino a 1.000 X-kom ha overclockato in modo brutale tutti gli otto core della CPU portandoli fino a 6,6 GHz, potenziando il case con un sistema di raffreddamento a idrogeno liquido per evitare che si creassero dei buchi neri (si scherza, ma non troppo).

Così DOOM Eternal è arrivato a toccare anche i 1.006fps (di più su di una mappa tutorial). Naturalmente l'esperimento non è ripetibile a casa, visto che l'idrogeno liquido è pericolosissimo da maneggiare (guardate il filmato in fondo alla notizia per rendervene conto) e comunque dovreste dotarvi di un amico che si dedichi a raffreddare il sistema mentre voi giocate.