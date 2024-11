LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è in offerta su PC e console per il Black Friday di Amazon

Le offerte del Black Friday di Amazon.it sono un'ottima occasione per recuperare videogiochi a prezzi vantaggiosi. Ad esempio, al momento LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è sceso di prezzo su tutte le piattaforme, anche per Steam sotto forma di codice per il download. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina del prodotto a questo indirizzo o cliccando su uno dei box sottostanti. Nel momento in cui scriviamo il gioco viene venduto a poco meno di 20 euro nelle versioni console PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch. La versione per PC Steam sotto forma di codice per il download invece viene venduta a 12,49 euro.