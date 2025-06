Mai visto Star Wars? Giocalo! Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker per PS5 è (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante che prevede un'offerta con uno sconto attivo del 20% su Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker in versione PS5 che viene venduto (quasi) al suo minimo storico: 19,90€ . Il minimo storico è fissato a 19,49€. Può essere tuo acquistandolo direttamente tramite questo link o sfruttando il box prodotto qui in basso: In Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker sarà possibile rivivere tutte le avventure della "famiglia" più famosa dell'intera galassia "lontana lontana". Si tratta di una rivisitazione e riproposizione dei fatti narrati all'interno dei film in chiave Lego , con tutto ciò che questo comporta.

Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, un modo per ripassare gli avvenimenti?

I videogiochi Lego presentano delle caratteristiche comuni e anche questo titolo non è da meno. Si presentano, fondamentalmente, come dei platform action con enigmi ambientali. In questo caso, questa struttura, viene catapultata all'interno dell'universo di Star Wars. Sarà possibile giocare con centinaia di personaggi iconici della saga e guidare tantissimi veicoli che i fan della serie hanno imparato a conoscere.

Rey Skywalker... versione Lego

Per i neofiti (se ce ne sono) sarà una buona occasione per avere un'infarinatura dei fatti narrati all'interno dei film. Per approfondire di più il gioco date un'occhiata alla nostra recensione di Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker.