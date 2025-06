Android 16: in arrivo Secure Lock, il nuovo super blocco di Google contro furti e smarrimenti

Google vuole mettere la sicurezza al primo posto e vuole rendere quest'ultima un elemento appetibile anche in fase di mercato e d'acquisto di uno smartphone. In Android 16, l'azienda di Mountain View, vuole introdurre un nuovo blocco per evitare furti o smarrimenti, o meglio, per aumentare il livello di sicurezza in caso di furto o smarrimento del proprio smartphone.

Con l'arrivo di Android 16, dunque, Big G sta preparando il terreno per l'introduzione di una nuova funzione chiamata Secure Lock, pensata per proteggere meglio i dati in situazioni critiche come può essere, per l'appunto, il furto o la perdita di un telefono.