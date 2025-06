Google ci riprova: Ask Photos è di nuovo in fase di rollout, ricerche più veloci e accesso ampliato

Google non ha abbandonato Ask Photos e dopo averlo ritirato è pronto a far ripartire il rollout dopo averlo aggiornato, reso più veloce e maggiormente preciso.

Il caso di "Ask Photos" è, probabilmente, uno dei casi più palesi di raccolta dei feedback degli ultimi anni. Google aveva lanciato questa nuova funzione per la sua app Foto, per poi ritirarla, lavorarci su e ora, dopo averla aggiornata e resa più fruibile - almeno così pare - è pronta a ridistribuirla sul mercato. Infatti, Google sta rendendo Ask Photos nuovamente disponibile per gli utenti degli Stati Uniti d'America. L'azienda sta espandendo nuovamente l'accesso e apportando diversi miglioramenti introdotti proprio dopo aver ascoltato i feedbak ricevuti relativi alla prima versione di questa particolare versione con cui si vuole integrare l'IA nell'app Foto.

Cos'è Ask Photos? Per chi se lo fosse dimenticato... Ask Photos è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale Gemini, che permette di cercare foto nel proprio archivio di Google Foto semplicemente facendo domande con un linguaggio naturale e molto semplice. Per esempio, si può chiedere all'IA di ricercare delle foto relative ad un proprio viaggio, chiedendole quali piatti sono stati mangiati, quali musei sono stati visitati o magari quali foto scattate durante il viaggio potrebbero diventare ottimi sfondi per il telefono. Google Ask Photos In molti, però, avevano segnalato una certa lentezza nel comprendere le richieste da parte degli utenti, anche le più semplici. Google ha quindi deciso di integrare il meglio della classica funzione di ricerca. Ora, quando si fa una ricerca, si vedranno risultati immediati, mentre i modelli Gemini continueranno a lavorare in background.