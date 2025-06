Project Moohan di Samsung potrebbe essere molto simile ad Apple Vision Pro, solo che avrà Google

Come sappiamo, Samsung e Google stanno collaborando a stretto contatto per creare il primo visore per la realtà estesa (XR) basato su Android. Project Moohan, questo il nome in codice del dispositivo, dovrebbe essere presentato nel corso del 2025 ed è quindi a buon punto nella produzione. Anche per questo il portale coreano The Elec è riuscito a scovare dettagli cruciali sul prossimo visore XR di Samsung.

Samsung Project Moohan

Secondo il rapporto, Samsung dovrebbe utilizzare minuscoli display OLEDoS (OLED on Silicon), noti anche come Micro Si OLED, per ciascun occhio. Rispetto all'Apple Vision Pro, che utilizza display OLEDoS da 1,42 pollici, quelli del visore XR di Samsung sarebbero display leggermente più piccoli, da 1,3 pollici per occhio, ma con una maggiore densità di pixel. La resa, comunque, dovrebbe essere molto simile, visto anche il fatto che il produttore sarebbe lo stesso.

Project Moohan

A differenza di Apple, però, Samsung potrebbe affidarsi a due produttori, evitando da una parte il monopolio di Sony, dall'altra acquisendo l'esperienza necessaria per fornire display XR ad altri produttori in futuro. In termini di domanda, Samsung prevede di spedire solo circa 100.000 unità di Project Moohan nel 2025. L'approccio conservativo impone cautela verso il nuovo segmento di prodotti, specialmente considerando che persino Apple non è riuscita a soddisfare appieno i fan con il suo visore XR da 3.000 dollari.

Anche il visore XR di Samsung, comunque, non dovrebbe essere economico in alcun modo, il che potrebbe ritardare un'adozione più ampia. Nel frattempo, Samsung sfrutterebbe l'esperienza acquisita nella produzione dei propri display XR per perfezionare gli altri visori XR in cantiere, ovvero i dispositivi più economici con nome in codice "Haean" e "Jinju", che, secondo un altro rapporto di ET News, dovrebbero arrivare nel 2026.

E voi che cosa vi aspettate dal visore XR di Samsung? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto il dominio di Samsung è a rischio: TCL e Hisense sono vicine alla vetta nel mercato dei TV Premium.