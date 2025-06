Samsung a rischio: TCL e Hisense vicine alla vetta nel mercato dei TV Premium

Le spedizioni globali di Advanced TV (i TV "premium") sono aumentate del 44% su base annua e i ricavi del 35% su base annua nel primo trimestre del 2025 . Questo è quanto emerge dall'ultimo rapporto "Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report" di Counterpoint Research, che evidenzia anche un dato sorprendente: TCL e Hisense sono stati i motori chiave del mercato, con spedizioni più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I dati di vendita degli "Advanced TV"

La crescita dei ricavi nel mercato cinese, insieme alle quote guadagnate in altri mercati regionali chiave, ha guidato la crescita sia per Hisense sia per TCL, con i ricavi che sono aumentati rispettivamente dell'87% e del 74% su base annua. La quota unitaria di Hisense nel mercato delle TV premium è aumentata dal 14% nel primo trimestre del 2024 al 20% nel primo trimestre del 2025, e la sua quota di ricavi dal 13% al 17%. La quota unitaria di TCL è salita dal 13% al 19%, con la sua quota di ricavi aumentata dal 13% al 16%. Oltre ai primi due in Cina, anche Xiaomi e Skyworth hanno registrato grandi guadagni.

I 5 principali OEM per aumento delle spedizioni unitarie, Q1 2025

"Grazie agli incentivi governativi che hanno incoraggiato i consumatori a scambiare TV più vecchi con nuovi modelli e alle aggressive promozioni dei marchi nazionali, i ricavi delle TV premium in Cina sono aumentati a percentuali a tre cifre", ha dichiarato il direttore della ricerca Bob O'Brien, aggiungendo: "I consumatori cinesi hanno acquistato televisori più grandi, più costosi e con tecnologie di display più avanzate."

Questi guadagni sono avvenuti in gran parte a scapito dei due giganti sudcoreani. Mentre LG e Samsung hanno concentrato i loro sforzi sulle TV OLED, i marchi cinesi stavano rendendo l'OLED meno importante per il mercato premium complessivo promuovendo aggressivamente modelli MiniLED LCD a grande schermo. Il MiniLED sta conquistando una quota sempre maggiore del mercato "super-premium". Le spedizioni e i ricavi delle TV MiniLED hanno superato l'OLED nel secondo trimestre del 2024 e da allora hanno aumentato la loro quota del mercato super-premium in ogni trimestre.

"Le TV MiniLED tipicamente competono a fasce di prezzo simili a quelle delle TV OLED, ma a causa della differenza di costo tra i pannelli TV OLED e LCD, i consumatori si trovano di fronte a una scelta tra una TV OLED più piccola o una TV MiniLED più grande", ha affermato O'Brien, aggiungendo: "Un numero crescente di consumatori sta scegliendo i MiniLED."

Crescita di spedizioni e ricavi per i TV premium da 75 pollici in su

TCL è stato il primo marchio a introdurre il MiniLED nel 2019, ma l'introduzione del MiniLED da parte di Samsung nel 2021 le ha permesso di dominare rapidamente la categoria. Samsung era ancora leader della categoria nel 2023, ma è stata superata nel 2024, prima da TCL, poi da Hisense e poi da Xiaomi. Nel primo trimestre del 2025, Samsung ha mantenuto la quarta posizione in unità e la terza posizione in ricavi, guardando i suoi concorrenti cinesi.

Per la prima volta in decenni, Samsung affronta insomma una legittima minaccia di perdere la leadership del mercato TV. I marchi cinesi di TV, in particolare TCL e Hisense, ma anche Xiaomi e Skyworth, hanno scelto di non cercare di competere con la forza di Samsung nelle TV OLED, ma hanno invece optato per sfruttare il predominio della Cina nell'LCD per ottenere una posizione a costi inferiori, e poi sfruttare questo costo inferiore per promuovere aggressivamente schermi LCD MiniLED molto grandi che i marchi sudcoreani non possono eguagliare. Una scelta che ha pagato: i TV di dimensioni maggiori hanno guidato la crescita sia in unità che in ricavi nel primo trimestre; le spedizioni di TV avanzate da 75 pollici e oltre sono aumentate del 79% su base annua, mentre i ricavi sono aumentati del 59%.

