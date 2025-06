Il mercato TV è sempre più cinese: Xiaomi, TCL e Hisense spingono i MiniLED, Samsung tallona LG negli OLED

Il mercato cinese si conferma però il principale motore di questa crescita , sia in termini di volume sia di valore. Questo fenomeno è attribuibile, in parte, agli incentivi governativi che hanno stimolato la domanda interna. Ma andiamo a vedere tutto più nel dettaglio.

Il settore dei "televisori di fascia avanzata", che include tecnologie come QLED, mini LED, OLED, QD-OLED e 8K, è oggetto dell'ultima analisi di Counterpoint Research, i cui dati relativi al primo trimestre del 2025 rivelano un mercato in forte espansione. Si osserva una crescita complessiva del 44% su base annua , con un volume di vendite che ha raggiunto gli 8,5 milioni di unità a livello globale, generando un valore di 8,5 miliardi di dollari.

Il trono di Samsung è a rischio?

Hisense e TCL, in particolare, hanno beneficiato di questo contesto favorevole, vedendo le loro quote di mercato nel segmento degli "advanced TV" aumentare rispettivamente al 20% e al 19% in termini di volume durante il primo trimestre del 2025. Un elemento importante è poi l'eccezionale crescita del segmento dei TV MiniLED. Questa tecnologia ha registrato un incremento del 159% in volume e del 111% in valore su base annua nel primo trimestre del 2025.

Il valore per area geografica dei TV di fascia avanzata

I principali beneficiari di questa tendenza sono ancora una volta i produttori cinesi quali TCL, Hisense e Xiaomi, i quali hanno superato Samsung in termini di volume nel mercato dei MiniLED. Sebbene Samsung mantenga la terza posizione a valore in questo specifico segmento, il predominio cinese è evidente, delineando un significativo spostamento degli equilibri di mercato.

La tecnologia MiniLED ha superato l'OLED in termini di quota di mercato già dal secondo trimestre del 2024, e questa tendenza non mostra segni di rallentamento. Nonostante la rapida ascesa del MiniLED, il segmento OLED continua comunque a evolversi, con Samsung che ha registrato una crescita notevole, raggiungendo una quota di mercato del 31% in volume nel primo trimestre del 2025, un aumento significativo rispetto al 12% dello stesso periodo dell'anno precedente.

Questa espansione di Samsung non ha intaccato la leadership globale di LG, che detiene saldamente il 50% del mercato OLED, bensì ha eroso la quota di altri produttori, con Sony che ha visto la propria percentuale scendere dal 17% all'8%. La crescita complessiva del mercato OLED è stata del 10% in volume su base annua, un dato che, sebbene positivo, impallidisce di fronte all'impressionante performance del mini LED.

E voi che cosa ne pensate? Quanto ancora i produttori coreani riusciranno a tenere testa a quelli cinesi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.