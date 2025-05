Samsung batte LG sugli OLED in Nord America per la prima volta: analisi delle vendite dopo i dazi

Il mercato TV è in crescita costante nel primo trimestre del 2025 , nonostante le preoccupazioni sulle interruzioni legate ai dazi. Lo rivela il nuovo rapporto trimestrale di Omdia, che evidenzia un del 2,4% anno su anno de4lle spedizioni globali. La domanda stabile da Europa occidentale e Nord America, combinata con gli incentivi governativi in Cina, ha contribuito a compensare le condizioni più deboli in Giappone.

Il rapporto trimestrale di Omdia

Secondo l'ultimo "TV Sets (Emerging Technologies) Market Tracker: History - 1Q25" di Omdia, le spedizioni globali di TV hanno raggiunto 47,5 milioni nel primo trimestre del 2025, in aumento rispetto ai 46,4 milioni dell'anno precedente. Una crescita degna di nota data l'incertezza generata dai dazi statunitensi. "Il mercato nordamericano è stato moderato nel primo trimestre del 2025, ma è rimasto in territorio positivo, con una crescita dello 0,6% anno su anno", ha spiegato Matthew Rubin, Principal Analyst, TV Set Research, di Omdia. "Questo si allinea con i modelli storici, in cui la domanda di TV negli Stati Uniti tende a rimanere resiliente durante gli shock economici, poiché i TV sono considerati un intrattenimento domestico essenziale, anche quando altre spese discrezionali diminuiscono".

Andamento delle spedizioni regionali di TV, con le barre che indicano il volume delle spedizioni e le 'x' che rappresentano la variazione percentuale rispetto all'anno precedente (fonte: Omdia)

Nel breve-medio termine, Omdia non si aspetta un impatto considerevole sulla domanda di TV negli Stati Uniti a causa dei dazi. Livelli di inventario sani e la presenza di operazioni di assemblaggio in Messico - che beneficia di dazi di importazione TV dello 0% - stanno aiutando i marchi a mitigare i potenziali rischi. Inoltre, Omdia ha individuato alcuni fattori che compenseranno i potenziali impatti negativi sul mercato statunitense a lungo termine:

i consumatori che tipicamente acquistavano TV spediti direttamente dalla Cina continuano ad avere un'ampia scelta, passando a marchi alternativi o a dimensioni di schermo diverse;

i principali marchi e OEM mantengono una significativa capacità di assemblaggio in Messico, dove i dazi rimangono allo 0%. Questo non solo avvantaggia i grandi attori, ma crea anche opportunità per i marchi più piccoli di capitalizzare l'ambiente commerciale favorevole;

il governo statunitense sembra adottare una posizione più moderata sui dazi, con la maggior parte dei dazi globali ora nella fascia 10-15%, rendendo nuovamente fattibile l'assemblaggio in paesi come il Vietnam. Le prospettive di un accordo commerciale con la Cina evidenziano anche una diminuzione della volatilità.

"Tuttavia, questi fattori combinati potrebbero ancora portare a cambiamenti nelle dinamiche delle dimensioni degli schermi e nelle quote di mercato dei marchi, a seconda dei vincoli di capacità, dei costi di spedizione e delle decisioni strategiche prese nei prossimi mesi", ha affermato Rubin.

Il sorpasso negli OLED

Per quanto riguarda gli OLED, la quota di mercato di Samsung per i TV OLED in Nord America è cresciuta in modo esponenziale, passando dal 14% nel primo trimestre del 2023 al 50,3% nel primo trimestre del 2025. LG Electronics ha guidato il settore e il mercato dei TV OLED per molti anni ed è ancora il leader globale nelle spedizioni di TV OLED. Ma Samsung ha fatto rapidi progressi nel mercato, dopo esservi entrata solo nel 2022.

La crescita di Samsung nel mercato dei TV OLED è stata repentina

In Europa, invece, LG è stato il primo brand a vendere 10 milioni di TV OLED. A livello globale, le spedizioni di OLED sono aumentate dell'11%, segnando il quarto trimestre consecutivo di crescita.

La situazione negli altri mercati

In Cina, intanto, il programma governativo "Swap Old for New" continua a stimolare la domanda interna, contribuendo a una crescita del 3,3% anno su anno nel primo trimestre del 2025. Tuttavia, questa iniziativa dovrebbe scadere entro la fine dell'anno e sta effettivamente anticipando la domanda futura. Allo stesso modo, la crescita del 9,2% anno su anno in America Latina e Caraibi è dovuta principalmente a misure a breve termine. L'accelerazione nella regione è dovuta più a una previsione di possibili interruzioni commerciali statunitensi piuttosto che a una forte domanda locale.

Il Giappone è stata l'unica regione a registrare un calo delle spedizioni, in diminuzione del 9,2% anno su anno. Un notevole calo dell'interesse per i TV OLED ha avuto un impatto significativo sul mercato, con spedizioni di OLED in calo di oltre il 50% anno su anno. La minore fiducia dei consumatori ha soppresso la domanda di tecnologie premium, un netto contrasto con l'Europa occidentale, dove le spedizioni di OLED sono cresciute del 18% anno su anno nonostante sfide macroeconomiche simili.

