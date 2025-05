LG è il primo brand a vendere 10 milioni di TV OLED in Europa: tanti sconti per festeggiare

LG Electronics ha annunciato di aver raggiunto un importante risultato: superare i 10 milioni di TV OLED venduti in Europa . Il traguardo è stato conseguito nel secondo trimestre del 2025 e per festeggiarlo LG ha deciso di offrire una serie di promozioni esclusive per i suoi clienti.

I dati di vendita di LG

Secondo i dati forniti da Omdia, una società di ricerca di mercato globale, LG ha spedito oltre 10 milioni di televisori OLED in Europa entro aprile 2025. Questo successo, secondo il comunicato di LG, non è frutto di un evento isolato, ma il risultato di una crescita costante e mirata. Dal debutto del primo TV OLED LG nel 2013, l'azienda ha progressivamente ampliato la propria presenza, registrando traguardi significativi nelle vendite: 2 milioni di unità nel 2019, 4,9 milioni nel 2021, 8 milioni nel 2023 e 9,5 milioni nel 2024. Questi numeri evidenziano una traiettoria di espansione robusta e continuativa, che ha permesso a LG di consolidare la propria posizione sul mercato.

L'immagine pubblicata da LG per celebrare questo traguardo

"Nel primo trimestre del 2025", si legge ancora nel comunicato, "LG ha spedito circa 391.100 TV OLED in Europa, mantenendo una quota di mercato dominante del 56,4%. Questo dato sottolinea la forte preferenza dei consumatori per i prodotti LG in mercati chiave come il Regno Unito, la Germania e la Francia. Attualmente, più di un televisore OLED su due venduto in Europa è a marchio LG, a riprova della popolarità raggiunta dal brand. La serie C di LG, in particolare il più recente modello C5, si conferma il TV OLED più venduto nella regione, apprezzato per l'esperienza visiva coinvolgente che offre, rendendolo una scelta privilegiata tra i consumatori attenti alla qualità".

Nel 2024, l'azienda ha detenuto una quota del 52,4% delle spedizioni di TV OLED a livello mondiale, segnando il dodicesimo anno consecutivo in cui si è affermata come il marchio leader in questo segmento.