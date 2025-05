Mario Kart World include un enorme numero di tracce musicali: Nintendo racconta cosa possiamo aspettarci

I dettagli sulle tracce musicali di Mario Kart World

Sulla base di una serie di interviste pubblicate da Nintendo, scopriamo che Mario Kart World includerà più di 200 tracce musicali e che sono tutti nuovi arrangiamenti.

Il Music Lead Atsuko Asahi ha spiegato che sono tutte state registrate dal vivo. "In tutto, sono più di 200 per il 'jukebox'", ha detto Asahi quando gli è stato chiesto il numero totale di brani musicali presenti in Mario Kart World. "Sono tutti arrangiamenti nuovi di zecca, e abbiamo anche effettuato registrazioni dal vivo. Abbiamo preparato brani di una grande varietà di generi musicali. Credo che chi è esperto di musica per videogiochi, ma anche chi non lo è, si divertirà ad ascoltarli".

"Per prima cosa abbiamo creato la musica per i percorsi, come abbiamo sempre fatto prima, e poi abbiamo pensato a cosa fare per le strade al di fuori dei tracciati", ha detto Asahi. "Abbiamo deciso di avere due tipi di musica diversi a seconda della modalità di gioco. Per la modalità Knockout Tour, abbiamo iniziato cercando semplicemente di collegare i temi dei percorsi. Ma questo approccio non ha funzionato bene. Il suono finiva per essere strano, perché i brani hanno tempi e ritmi diversi. Abbiamo quindi deciso di trovare un modo per concludere ogni tema, anche se sono collegati tra loro".

"La musica dei videogiochi viene spesso riprodotta in loop, e anche in questo gioco la stessa musica continua a suonare se si percorrono dei giri di pista. Ma per Knockout Tour, quando ci si avvicina al percorso successivo, la musica passa all'outro, in modo che il tema si concluda in modo piacevole. Abbiamo anche creato una nuova introduzione per ogni tema dei tracciati, che inizia a suonare poco prima di raggiungere il punto di partenza, creando un'atmosfera eccitante. Poi, quando si parte, la musica passa al tema del corso in cui si è entrati. Ripetendo l'operazione, si ha l'impressione che un medley vi stia accompagnando dal vivo, creando un senso di immersione".

Per quanto riguarda altre modalità di Mario Kart World, come l'open world Free Roam, Asahi ha detto che il team ha preparato un sacco di musica in aggiunta ai brani dei tracciati, e che il gioco seleziona automaticamente il brano giusto a seconda della situazione.

Sappiamo anche che Mario Kart World ha più di 100 percorsi, includendo tutte le varianti.