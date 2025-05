Mario Kart World include immagini create con l'IA? Nintendo risponde ai dubbi dei fan

La riposta di Nintendo sull'uso dell'IA in Mario Kart World

Parlando con Eurogamer, un portavoce di Nintendo ha negato il tutto, affermando che "non sono state usate immagini generate tramite IA durante lo sviluppo di Mario Kart World".

Ma da dove è nato il dubbio? Il problema sono alcuni cartelloni presenti sui lati della strada di un'area cittadina vista durante una gara di Mario Kart World. Come potete vedere nelle immagini poco sotto, si tratta di disegni un po' strani.

Vediamo un ponte, un grattacielo in costruzione e una automobile. Tutti hanno proporzioni strane, elementi che paiono posti un po' a caso e certe sezioni orientate in modo poco realistico. Tutti questi dettagli sono spesso frutto di una generazione tramite IA.

Il ponte e il grattacielo di Mario Kart Wordl

L'auto di Mario Kart World

Nintendo nega però che sia prodotto con l'IA. Ci sono una serie di fattori che spingono a credere alla compagnia. Prima di tutto, questi cartelloni vengono da una versione non definitiva ed è possibile che siano immagini realizzate in modo frettoloso (in quanto secondarie) e non pensate per il gioco completo che arriverà sugli scaffali. Inoltre, Mario Kart World non è un gioco dalla grafica iperrealistica: alcuni elementi un po' sproporzionati non stonano troppo con l'ambientazione.

