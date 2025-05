Nintendo Switch 2, Wii U e il supporto delle terze parti: cosa può andare storto?

A ben vedere, la line-up di lancio di Nintendo Switch 2 ha parecchie cose in comune con quella di Wii U: entrambe le console possono contare su di un ampio supporto delle terze parti, ma nel 2012 le cose non sono andate benissimo.

Nintendo Switch 2 e Wii U hanno diverse cose in comune, a ben vedere: entrambe le console arrivano dopo una piattaforma dal successo strepitoso, entrambe sono "successori spirituali" che provano a reiterare un'idea arricchendola di nuove funzionalità, ed entrambe possono contare su di un ampio supporto delle terze parti. In effetti, quest'ultimo aspetto è emerso in maniera fondamentalmente identica: le terze parti hanno provato a portare i loro giochi su Wii, ma le tante limitazioni hardware di quella macchina rendevano tale pratica un vero e proprio incubo; mentre Wii U, grazie alla sua componentistica più sofisticata, ha offerto finalmente una casa alle produzioni multipiattaforma. Il parallelo con quanto abbiamo visto accadere su Nintendo Switch è evidente: vista l'enorme base installata, le terze parti hanno provato a portare i propri titoli anche sulla console ibrida giapponese, ma in molti casi non è stato possibile e in altri il pur straordinario lavoro di conversione ha restituito risultati a dir poco votati al compromesso. Nintendo Switch 2 vanterà un supporto delle terze parti come mai visto prima A ciò si aggiunge il discorso relativo al prezzo, che anche nel caso di Wii U ha fatto discutere per via della diversa dotazione di memoria interna del modello Premium rispetto alla versione standard. Detto questo, però, il flop della piattaforma lanciata nel 2012 è dipeso anche e soprattutto da una comunicazione fallace, a cominciare proprio dal nome della console.

Line-up third party a confronto Togliendo i giochi first party e lasciando unicamente i titoli third party, ecco come appaiono le due line-up di lancio: Wii U

Assassin's Creed III

Batman: Arkham City Armored Edition

Ben 10: Omniverse

Call of Duty: Black Ops II

Darksiders II

Disney Epic Mickey 2: The Power of Two

FIFA Soccer 13

Sports Connection

Family Party 30

Funky Barn

Game Party Champions

Just Dance 4

Mass Effect 3: Special Edition

Rabbids Land

Skylanders Giants

Sonic and All-Stars Racing Transformed

Tank! Tank! Tank!

Tekken Tag Tournament 2: Wii U Edition

Transformers Prime

Your Shape: Fitness Evolved 2013

Warriors Orochi 3 Hyper

ZombiU Nintendo Switch 2

Deltarune Chapters 1, 2, 3, and 4

Split Fiction

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Street Fighter 6 - Official Years 1-2 Edition

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Sid Meier's Civilization VII - Nintendo Switch 2 Edition

Hogwarts Legacy

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

Yakuza 0 Director's Cut

Fortnite

Fast Fusion

Hitman World of Assassination - Signature Edition

Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition

Survival Kids

Rune Factory: Guardians of Azuma

Puyo Puyo Tetris 2S

Quel "2" cambia tutto? Ci siamo trovati spesso a fantasticare su quanto sarebbe stato bello se la nuova console della casa di Kyoto si fosse chiamata Super Nintendo Switch, ma nella realtà dei fatti la scelta di optare per "Nintendo Switch 2" ha perfettamente senso laddove l'obiettivo sia quello di differenziare in maniera netta la nuova piattaforma dalla precedente. Con questa mossa Nintendo ha cercato di evitare il ripetersi dei problemi che hanno afflitto Wii U, che molti utenti - soprattutto casual - pensavano fosse una sorta di accessorio per Wii e non una piattaforma completamente nuova, dopodiché ha pianificato una strategia che sembra una replica di quella del 2012. Stavolta, però, le cose andranno probabilmente meglio: pur al netto di alcune questioni fumose (vedi gli upgrade dei giochi e le game-key card), la comunicazione iniziale è stata piuttosto chiara e la tecnologia alla base di Nintendo Switch 2, complice in particolare il supporto al DLSS, dovrebbe garantire risultati sostanzialmente più brillanti per quanto concerne i titoli delle terze parti rispetto ai tempi di Wii U. Certo, rimane la stessa perplessità che molti hanno espresso circa tredici anni or sono: perché mai qualcuno dovrebbe scegliere di giocare prodotti come Cyberpunk 2077 o Hogwarts Legacy su Switch 2 anziché su di un altro sistema dalle prestazioni superiori? Alla fine queste line-up a trazione third party hanno l'unica utilità di riempire un vuoto? E il supporto first party dov'è? Magari anche questo è un aspetto che accomuna Nintendo Switch 2 e Wii U? Parliamone.

