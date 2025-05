Google Maps porta le icone personalizzate anche su Android Auto e CarPlay, finalmente

Google Maps diventa più personalizzabile anche alla guida. La celebre app di navigazione, infatti, consente ora di visualizzare un'icona del veicolo personalizzata non solo sull'interfaccia dello smartphone, ma anche attraverso i sistemi di infotainment Android Auto e CarPlay di Apple.

Le nuove icone per Google Maps

Fino a poco tempo fa, durante la navigazione tramite Android Auto, Google Maps mostrava la tradizionale freccia o il punto blu per indicare la posizione del veicolo. Ora, invece, si può scegliere tra una varietà di icone che rappresentano diverse tipologie di auto, consentendo di riflettere in modo più fedele il proprio veicolo o semplicemente di aggiungere un elemento di originalità al display dell'auto.

Le nuove icone su Google Maps per Android appaiono ora anche su Android Auto e CarPlay (fonte: 9to5google)

È importante sottolineare che la selezione e la personalizzazione dell'icona devono essere effettuate tramite l'applicazione Google Maps installata sullo smartphone. Una volta impostata l'icona preferita, questa verrà visualizzata automaticamente sullo schermo del veicolo non appena si connette il dispositivo tramite Android Auto. Tuttavia, eventuali modifiche apportate all'icona tramite l'app del telefono non saranno immediatamente riflesse sul display dell'auto fino a quando non si disconnette e si ricollega il sistema Android Auto.

Parallelamente, questa interessante funzionalità è stata estesa anche agli utenti del sistema CarPlay di Apple. Anche in questo caso, l'icona del veicolo selezionata tramite l'applicazione Google Maps sullo smartphone verrà visualizzata durante la navigazione sullo schermo dell'auto. Analogamente a quanto avviene con Android Auto, non è possibile modificare l'icona direttamente dall'interfaccia di CarPlay.

Voi che cosa ne pensate? Vi piacciono le icone personalizzate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Google Maps ora può anche scansionare i vostri screenshot per pianificare le vacanze.