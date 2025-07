Android Handoff: emergono nuove funzioni per condividere app, notifiche e file tra dispositivi

Negli ultimi mesi sono emerse diverse indiscrezioni legate alla funzione Handoff di Android , simile a quella già presente su dispositivi Apple. Sebbene non ci siano ancora delle informazioni ufficiali, l'insider AssembleDebug ha scoperto alcuni indizi che farebbero pensare a un futuro debutto della funzione. Quest'ultima dovrebbe offrire diverse opzioni utili per la connettività tra dispositivi, ma essendo ancora in fase di test potremmo dover attendere un po'. Vediamo tutti i dettagli.

Inoltre, AssembleDebug ha scoperto un'ulteriore funzionalità che consente di eseguire applicazioni su più dispositivi che fanno parte dello stesso gruppo. Per ora manca la possibilità di iniziare un'attività su un dispositivo e continuarla su un altro, ma non è da escludere.

Secondo quanto riportato dall'insider AssembleDebug, analizzando la beta 25.29.31, la funzionalità permette di sincronizzare le notifiche tra i vari dispositivi, ma anche di condividere file e contenuti multimediali. I dispositivi, tuttavia, devono essere connessi allo stesso account . L'insider non ha potuto testare queste novità, dato che non sono ancora attive, ma le opzioni che potete vedere dalle immagini sottostanti fanno comunque pensare a un possibile debutto futuro.

Altre novità

Google sta per introdurre altre funzioni volte a offrire esperienze sempre più intuitive e funzionali. L'applicazione Google Telefono potrebbe infatti accogliere una nuova scorciatoia per le chiamate in attesa, mentre sono stati confermati ufficialmente i nuovi strumenti IA di Google Foto.

Anche Files di Google migliora con un nuovo aggiornamento in grado di ottimizzare la funzione di ricerca grazie ai filtri, mentre è stata introdotta l'autoeliminazione per le Call Notes sui Pixel, ma la funzione resta assente in Italia, almeno per il momento.