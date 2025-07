Files di Google, il nuovo aggiornamento migliorerà la funzione di ricerca grazie ai filtri

L'app Files di Google potrebbe accogliere un nuovo aggiornamento volto a rendere l'esperienza utente più funzionale. Per ora si tratta di informazioni non ufficiali, tuttavia si tratterebbe di una novità particolarmente interessante, dato che permette agli utenti di trovare rapidamente i propri contenuti preferiti. In particolare, i nuovi filtri sarebbero davvero utili per coloro che usano memorie esterne o altri supporti di archiviazione. Vediamo quindi le indiscrezioni in merito.

Nuovi filtri di ricerca A riportare la notizia è Android Authority. Pare infatti che nella beta, precisamente la versione v1.8122 dell'applicazione, siano stati trovati riferimenti alla nuova funzione di ricerca. Se attualmente sono già presenti i filtri suddivisi in modo specifico (ovvero Immagini, Video, Audio, Documenti), in questo caso le categorie dovrebbero apparire direttamente nella schermata principale. Inoltre, sarebbe presente un'altra categoria, ovvero "Altro", che consente di cercare altri tipi di file, ad esempio file APK, testo e altro ancora. La nuova interfaccia di Files di Google (Fonte: Android Authority) In questo caso il focus principale è sul nuovo chip Archiviazione, dato che permette di scegliere tra Memoria interna e USB, fattore fondamentale che consente di trovare rapidamente un determinato file, in particolare per chi utilizzi memorie esterne. Ovviamente Big G non ha ancora annunciato l'arrivo di questa novità, quindi vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni in merito. Google mostra il nuovo Pixel 10 con un teaser trailer: scopriamolo insieme Nel frattempo, l'applicazione ha iniziato ad adottare una nuova veste grafica per adattarsi al Material 3 Expressive, nuovo linguaggio di design.