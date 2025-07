Google mostra il nuovo Pixel 10 con un teaser trailer: scopriamolo insieme

Dopo una serie di leak e indiscrezioni, Google ha pubblicato un teaser trailer dedicato al nuovo Pixel 10. Come alcuni di voi sapranno, l'evento Made by Google si terrà il 20 agosto, con gli attesissimi smartphone al centro della scena. Ebbene, sul Google Store possiamo dare un'occhiata in anteprima al Pixel 10 in colorazione grigia. Vediamo tutti i dettagli.