Pixel 10, presentazione ufficiale il 20 agosto: ecco cosa aspettarsi dall’evento Google

È ufficiale, l'evento Made by Google '25 si terrà ufficialmente il 20 agosto 2025, giorno in cui verrà presentato il nuovo Google Pixel 10 insieme ad altri prodotti particolarmente attesi. Big G ha infatti iniziato a spedire gli inviti per la partecipazione in presenza. Stavolta, l'evento non si terrà a Mountain View, bensì a New York. Vediamo tutti i dettagli in merito.