Le specifiche di Google Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL non sono più un mistero, grazie ai leak

Google passa a TSMC per i Pixel 10 e Samsung non la prende bene

Al loro interno troveremo il nuovo processore proprietario Google Tensor G5 , abbinato a 16 GB di RAM. Ci saranno diverse configurazioni tra cui scegliere per quel che riguarda la memoria interna, invece: Google Pixel 10 Pro offrirà infatti le varianti da 128, 256, 512 GB e 1 TB, mentre Google Pixel 10 Pro XL offrirà le configurazioni da 256, 512 GB e 1 TB, saltando la versione da 128 GB del "fratello minore". Nessun cambiamento significativo invece per quanto riguarda il comparto fotocamere, che includerà un sensore principale da 50 megapixel , abbinato ad un sensore ultrawide da 48 megapixel e un sensore teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 5x, oltre che un sensore frontale da 42 megapixel.

Quando uscirà la nuova serie Google Pixel 10

Al momento non conosciamo ancora la data d'uscita ufficiale per la nuova serie Google Pixel 10: la compagnia ha infatti fissato l'evento Made by Google per il prossimo 20 agosto, con il lancio fissato presumibilmente per il 28 agosto.

I render di Google Pixel 10 Pro

Chiaramente è bene come sempre prendere con le dovute pinze tali informazioni relative alle specifiche tecniche, nell'attesa di una conferma ufficiale dalla compagnia. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.