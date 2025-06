Google passa a TSMC per i Pixel 10 e Samsung non la prende bene

Google passa così a sfruttare il nodo di seconda generazione a 3nm, noto come 'N3E', e il packaging InFO-POP di TSMC. Una scelta che non è stata presa bene in Samsung: a quanto pare, infatti, il gigante coreano starebbe "analizzando intensamente" le ragioni di questo passaggio.

La serie Pixel 10 sarà una svolta epocale per Google: per la prima volta, infatti, l'intera famiglia di dispositivi sarà alimentata da un Tensor G5 prodotto in massa da TSMC invece di Samsung .

La scelta di Google

Detto che il cambio di rotta di Google non rappresenta un evento isolato, visto che TSMC garantisce maggiore affidabilità e resa produttiva, la divisione Device Solutions di Samsung ha tenuto una riunione strategica globale, con un focus sul rafforzamento delle proprie capacità di fonderia, a riprova della gravità della situazione. La perdita di un cliente come Google ha insomma rappresentato un duro colpo per il segmento dei semiconduttori di Samsung, già in difficoltà.

Un chip Google Tensor

La decisione di Google di spostare la produzione dei suoi chip Tensor da Samsung a TSMC affonda le radici in problematiche ben note legate alle rese produttive e all'affidabilità dei processi di Samsung Foundry. Nonostante gli sforzi e gli investimenti, Samsung ha faticato a raggiungere livelli di resa competitivi sui suoi nodi più avanzati, in particolare sul nodo GAA a 3nm. Questo ha avuto un impatto diretto sulla capacità di Google di garantire una fornitura stabile e di qualità dei suoi chip.

Recentemente, dirigenti di Google si sono recati a Taiwan per stringere un accordo con TSMC, assicurandosi la produzione esclusiva dei chipset Tensor fino al lancio del Pixel 14, un impegno a lungo termine che si estende per i prossimi cinque anni. Questo nonostante Samsung abbia riscontrato progressi con la sua tecnologia GAA a 2nm, con la produzione di massa del prototipo Exynos 2600 che sarebbe iniziata all'inizio di questo mese

Una fonte del settore ha addirittura rivelato che la divisione fonderia di Samsung sta affrontando "problemi complessi che non possono essere superati", generando discussioni e preoccupazioni interne. Nonostante l'abbandono per la produzione dei chip principali, Google continua comunque a dipendere da Samsung per altri componenti essenziali. Ad esempio, è stato riportato in precedenza che la linea Pixel 10 continuerà a utilizzare i modem Exynos 5G di Samsung, anziché passare a soluzioni alternative come quelle di MediaTek.

Voi che cosa ne pensate di questo passaggio? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto pare che Google Gemini vdaa in panico quando un suo Pokémon è quasi KO.