Donkey Kong Bananza può essere giocato in multiplayer anche su Nintendo Switch 1, con GameShare

Tra le caratteristiche svelate ieri su Donkey Kong Bananza, protagonista dell'ultimo Nintendo Direct andato in onda il 18 giugno, c'è anche la presenza della modalità multiplayer cooperativa che può essere giocata anche su Nintendo Switch 1, grazie alla modalità GameShare.

La questione può sembrare strana, considerando che Donkey Kong Bananza è un gioco esclusivo per Nintendo Switch 2, ma rientra nelle caratteristiche di questa funzionalità, che è in effetti specifica della nuova console Nintendo ma si estende anche a quella precedente.

Questo non cambia il fatto che sia comunque necessario avere Nintendo Switch 2 per far funzionare Donkey Kong Bananza, ma attivando la funzione GameShare la console "ricevente" può essere anche Nintendo Switch 1, come di norma per l'opzione in questione, purché ovviamente si tratti di una connessione via WiFi in locale, e non online in remoto.