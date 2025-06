Donkey Kong Bananza sarà il Classico di Nintendo del 2025

Come avevamo intuito dalle parole di Miyamoto, Nintendo ormai punta a realizzare dei classici da trenta milioni di copie, da pubblicare (circa) ogni tre anni. Non sappiamo se Donkey Kong Bananza riuscirà nell'intento, ma indubbiamente è stato pensato, progettato e sviluppato nell'ottica di riportare il brand dello scimmione nell'Olimpo del Videogioco , assieme a The Legend of Zelda e Super Mario, dando vita a un'opera che possa definire l'estetica e l'identità del marchio per più di cinque anni.

Nintendo è davvero entrata in una nuova era , quella della gestione Furukawa: Donkey Kong Bananza, in esclusiva per Switch 2 , sarà pubblicato il 17 luglio, sei giorni dopo il decimo anniversario della scomparsa di Iwata. Ieri è stato mostrato un Direct tematico sul gioco che ha svelato tantissimi segreti e dettagli di questo ispiratissimo progetto.

Nintendo sta investendo molto sulle animazioni , necessarie a rendere maggiormente vitali i suoi personaggi, come ampiamente apprezzato anche in Mario Kart World . Ma Donkey Kong Bananza fa un passaggio in più: nessun titolo Nintendo è mai somigliato così tanto a un cartone animato: lo si percepisce dal doppiaggio, dalla maggiore cura dei personaggi, dalle musiche, dalle canzoni.

Non è stato ufficializzato lo sviluppatore di Donkey Kong Bananza , ma è sempre più probabile, per i valori produttivi e l'impostazione del titolo, che possa coinvolgere EPD 8, il team di Tokyo, quello presieduto da Yoshiaki Koiuzumi , misteriosamente assente, finora, dai piani inerenti a Switch 2 (dopo essere stato l'assoluto protagonista della presentazione, e dell'ideazione, del predecessore).

È quanto di più simile a un cartone animato Nintendo abbia mai proposto (lo ribadiamo) e difatti la coppia ricorda da vicino le dinamiche di Ralph e Vanellope in Ralph Spaccatutto (il che è curioso, considerando che lo stesso Ralph era palesemente ispirato a Donkey Kong). Restando in ambito Nintendo, è obbligatoria una citazione al duo Yoshi/Baby Mario, nel magnifico Yoshi's Island .

La storia non è certamente complessa, ma sembra curata: nella struttura e nella narrazione, ben più dei soliti platform Nintendo. La coppia Donkey Kong/Pauline , inoltre, garantisce un potenziale sia comico che drammatico: ci aspettiamo siparietti che puntino sia sull'umanità della seconda e la bestialità del primo, sia delle situazioni in cui il gorilla dovrà anteporre l'affetto per la piccola Pauline alla sua ingordigia.

Qui incontra la roccia/Pauline e assieme devono dirigersi al centro della Terra , in un'avventura à la Jules Verne: una volta raggiunto il nucleo, la leggenda narra che si possa esprimere qualunque desiderio. Pauline, qui tredicenne aspirante cantante, vorrebbe tornare in superficie; Donkey Kong vorrebbe semplicemente ingozzarsi di banane. Purtroppo per loro, anche la Void Company è interessata a raggiungere il Centro della Terra e ha bloccato i passaggi ai piani inferiori.

Come purtroppo aveva erroneamente anticipato Nintendo Korea, la strana roccia purpurea che accompagnava Donkey Kong nelle demo, altri non è che una piccola Pauline , futura sindaca di New Donk City. Donkey Kong Bananza è ambientato a Lingottisola , dove sono presenti delle Banane d'Oro, di cui il gorilla è palesemente ghiotto; purtroppo cotante ricchezze non hanno attirato soltanto la gola del primate, ma anche le mire della bramosa Void Company, composta da vari Kong maligni (Grumpy, Poppy, il pipistrelloide Void, e altri). La caricatura di una multinazionale che tenta di assoggettare le ricchezze di Lingottisola, e ci riesce. Mentre la Void Co. si appropria del territorio e lo soggioga, una tempesta trasporta Donkey Kong sottoterra.

Un action/platform sandbox

Il gioco potremmo definirlo un platform 3D con una forte componente action/sandbox, visto che Donkey Kong, oltre a raccogliere (tanti) collezionabili, può anche distruggere tutto ciò che lo circonda.

La felicità di Donkey Kong quando attiene una Gemma di Banandium

Lo stage, sì: Donkey Kong Bananza è suddiviso in livelli, in "piani" per l'esattezza, che scenderanno sempre di più nelle profondità di Lingottisola. Il gorilla può menare, rotolare, saltare, schiaffeggiare; strappare pietre dalla roccia e scagliarle. Può frantumare praticamente qualsiasi cosa, anche se ogni sua mossa sarà declinata in base al materiale trattato, che influenzerà parecchio l'avventura: alcuni saranno maggiormente distruttibili e malleabili, altri più resistenti.

All'interno di questi stage, l'intento principale è quello di debellare le protezioni di Void Co. per avvicinarsi al Centro della Terra, e per farlo è necessario raccogliere Gemme di Banandium (le Lune di Super Mario Odyssey, in pratica). Ci sono tanti altri oggetti da raccogliere: dei Gettoni Banandium, dei Vinili per ascoltare musica, dei Fossili da scambiare per vestiti. Vestiti che poi andranno a influenzare i poteri e non solo l'aspetto sia di Pauline che di Donkey Kong.

In maniera del tutto anomala per un gioco Nintendo, in Donkey Kong Bananza si potenziano le abilità

Proseguendo nel gioco si ottengono punti abilità, in modo del tutto inusitato per un'opera di Nintendo, da utilizzare per aumentare le capacità del gorilla. Vedremo quanto lo sviluppo dei poteri sarà lasciato in mano all'utente e quanto invece sarà guidato. Esistono anche delle trasformazioni, scaturite dal canto di Pauline e temporanee (consumano dell'Oro), che mutano Donkey Kong in Bananza Kong (più forte e distruttivo), in Zebra (può correre sull'acqua) e Struzzo (vola e lancia uova dall'alto).

Infine le Rovine, che contengono delle Sfide di vario genere, in un mondo a parte, scisso dallo stage principale. Qui ci sono delle fasi puramente e unicamente platform (anche a scorrimento orizzontale), altre a bordo di carrelli, altre in cui bisogna superare degli ostacoli o distruggere tutto.

Ecco, Donkey Kong Bananza raggiungerà l'eccellenza soltanto amalgamando bene tutti questi elementi. Le sfide non dovranno apparire totalmente distaccate dallo stage, così come l'esplorazione dovrà inglobare i poteri distruttivi del protagonista.