Switch 2 inaugura l'era Furukawa: cosa cambierà per Nintendo?

Hiroshi fu il primo Yamauchi - anche a causa dell'idiosincrasia della progenie per Nintendo - a scegliere un successore al di fuori della propria famiglia. Dopo averlo avvicinato a sé, trasferendolo da HAL a The Pokémon Company, da The Pokémon Pokémon a Nintendo, e avendolo preparato al ruolo a sua insaputa, Yamauchi convocò Iwata nel suo ufficio. Quest'ultimo pensò che stesse per licenziarlo. Al contrario, gli propose di diventare presidente, per la sua grande conoscenza del mondo Nintendo.

Hiroshi Yamauchi , la cui spigolosa personalità avevamo raccontato anni fa, durante la sua trionfale carriera trasformò Nintendo, dalla grande compagnia di carte da gioco che era, nel principale colosso dell'intrattenimento elettronico degli anni '80. Divenne presidente per eredità familiare e, durante la sua amministrazione, nacquero Donkey Kong (l'arcade), i Game & Watch, ma soprattutto NES e Game Boy. Successivamente traghettò la compagnia, non senza asperità, nel mondo delle tre dimensioni, attraverso Nintendo 64 e GameCube; proseguendo, al contempo, la linea portatile con Game Boy Advance.

Prima di giungere al presente ci gettiamo in un breve e inadeguato riassunto, per indicare a chiunque quanto il ruolo di Furukawa , il sesto presidente Nintendo , sia gravoso.

La presidenza Iwata, innovazione e collaborazione

Yamauchi rimase fino al 2013, anno della sua morte (a ottantasei anni), nel consiglio di amministrazione Nintendo. Visse abbastanza per assistere all'ascesa di Iwata. Il quarto presidente della storia Nintendo, il primo - come detto - non appartenente alla famiglia Yamauchi, iniziò il suo lavoro a capo della società con un settore casalingo in declino, con GameCube che non riusciva a competere con PlayStation 2 (andando anche peggio di Nintendo 64), e una sezione portatile florida, grazie a Game Boy Advance, ma con l'ombra di Sony in agguato: era pronta ad allungarsi, e ricoprire anche quel territorio.

Satoru Iwata, all'alba dell'era Wii

Seppur gestite da Iwata, GameCube e Game Boy Advance erano due piattaforme appartenenti all'era Yamauchi. Un'era in cui i team interni si scontravano tra loro, in una competizione virtuosa per esaltare l'azienda: un sistema che Iwata cambiò immediatamente, perché non più funzionale. EAD, il ramo di Miyamoto, si divise in sei parti; R&D1, l'ex team di Yokoi, divenne SPD. La prima si occupava principalmente del settore casalingo, la seconda di quello portatile, con alcune notevoli eccezioni; pur rimanendo le scissioni, il modus operandi interno passò dalla competizione alla collaborazione.

In questo clima, con la consapevolezza di dover essere diversi, con l'obbiettivo di non competere direttamente con le rivali, nacquero Wii e DS. Che in un certo senso diedero strutturazione (non vita, perché esisteva già) al settore casual: un settore che però sarebbe stato velocemente cannibalizzato dagli smart device, in particolare da Apple.

Iwata, con in mano Wii U. Il quarto presidente Nintendo presiedeva anche i Nintendo Direct

Nintendo si ritrovò ad affrontare un balzo generazionale tremendo, dovendo passare dal più grande successo commerciale della sua storia (250 milioni di piattaforme totali, tra Wii e DS), ai suoi incerti successori. Con un pubblico casual impossibile da fidelizzare, in larga parte già accasatosi su mobile, e quello tradizionale non più affezionato come prima. In questo periodo, Iwata diede vita anche ai Nintendo Direct, distaccandosi - profeticamente - dalle conferenze E3.

Da una parte c'era il sentore di dover abbandonare la filosofia che aveva portato alla generazione maggiormente lucrosa della storia dell'azienda; dall'altra, ovviamente, vigeva la paura di farlo. Nacquero così 3DS e Wii U, delle piattaforme che non erano né i diretti successori di Wii e DS, né qualcosa di totalmente diverso. Nintendo riuscì in qualche modo a risollevare il destino di 3DS (vendendo comunque la metà di DS), non quello di Wii U, ad oggi la piattaforma casalinga meno venduta della sua storia.

Quegli insuccessi, o quei mediocri successi, sarebbero stati fondamentali per la pianificazione dell'ultimo grande atto di Iwata.