PS5 si aggiorna alla versione 25.01-10.60.00, scopriamo le novità

Sony ha annunciato il lancio della versione 25.01-10.60.00 del software di sistema di PlayStation 5 , da cui però non dovete aspettarvi miracoli. Si tratta infatti del classico aggiornamento mirato a risolvere qualche bug residuo , senza aggiungere niente dal punto di vista dei nuovi contenuti. L'unica novità sostanziale, se così la vogliamo chiamare, riguarda i messaggi in alcune schermate, di cui è stata ritoccata l'usabilità, ma nulla più. Quindi, installando il nuovo firmware, la vostra console diventerà più stabile , sempre che abbiate avuto problemi legati ai bug corretti.

La nota di rilascio

In effetti, la nota di rilascio ufficiale dell'aggiornamento 25.01-10.60.00 è quantomai stringata e si limita a dire:

"Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema.

Abbiamo migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate."

È tutto qui, per chi se lo stesse chiedendo.

Da aggiungere che l'aggiornamento sarà diffuso a scaglioni, quindi non è detto che lo troviate non appena accesa la console. Comunque sia, come sempre in questi casi, sarà questione di qualche ora.

Per installare l'aggiornamento di sistema 25.01-10.60.00 sulla vostra PS5, dovete avere 1,320 GB di spazio libero in memoria. Il nuovo firmware è compatibile con tutti i modelli della console: Standard, Slim e Pro. Quando sarà disponibile per voi, PlayStation 5 lo scaricherà e installerà in automatico. Per chi se lo stesse chiedendo, dopo l'installazione non saranno rimossi i contenuti legati al trentesimo anniversario del marchio PlayStation, che immaginiamo saranno disponibili per l'intero anno.