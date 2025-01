Earthblade è stato cancellato: era il nuovo progetto degli autori di Celeste

Earthblade è stato cancellato da Extremely OK Games: si trattava del nuovo progetto degli autori di Celeste, che hanno deciso di fermare i lavori lo scorso dicembre e ora si sono sentiti pronti a comunicarlo pubblicamente.

"All'inizio di quest'anno si è formata una frattura all'interno del team", ha spiegato la direttrice Maddy Thorson. "Nello specifico, si trattava di una frattura tra noi (Noel e io) e Pedro, membro fondatore di Extremely OK Games, amico e collaboratore di lunga data, nonché direttore artistico di Earthblade, pixel artist e autore dell'interfaccia utente di Celeste e TowerFall."

"Il conflitto è nato sulla base di un disaccordo relativo ai diritti della proprietà intellettuale di Celeste, di cui non parleremo pubblicamente: si è trattato ovviamente di una situazione molto difficile e straziante. Alla fine abbiamo raggiunto un accordo, ma entrambe le parti hanno deciso di separare le proprie strade. Pedro ora sta lavorando al suo gioco, Neverway, che dovreste provare: ci abbiamo giocato ed è molto promettente."

"La perdita di Pedro non è stata l'unico fattore che ci ha spinto a cancellare il gioco, ma ci ha costretti a valutare seriamente se continuare a lottare per completare Earthblade fosse la strada giusta da percorrere. Il progetto aveva molte carte in regola ma, cosa frustrante, non era nemmeno così avanti come ci si aspetterebbe dopo un processo di sviluppo tanto lungo. Sono convinta che, nonostante tutto, Earthblade potrebbe ancora essere un grande gioco."

"Tuttavia ne varrebbe la pena? Io e Noel abbiamo anche iniziato a riflettere su come ci siamo sentiti a lavorare al gioco giorno per giorno, e ci siamo resi conto che per molto tempo è stata una lotta. Certo, lavorare su di un progetto così a lungo può diventare una faticaccia, ma sembrava che il problema fosse più profondo."

"Il successo di Celeste ci ha messo sotto pressione affinché ottenessimo qualcosa di più grande e migliore con Earthblade, e questa pressione è una parte importante del motivo per cui lavorare sul progetto è diventato così estenuante. Pedro non è da biasimare per questo, anzi la separazione con lui ci ha dato la chiarezza di capire che abbiamo perso la strada e l'opportunità di ammettere la sconfitta. Sento diverse cose, ma sono soprattutto sollevata."

"Visto che internet è fatta così, voglio essere inequivocabile: la decisione e la responsabilità della cancellazione di Earthblade è interamente mia e di Noel. Se eravate entusiasti di Earthblade e siete arrabbiati per la sua cancellazione, Pedro e il team di Neverway non sono il nemico e chiunque li tratti come tali non è il benvenuto."