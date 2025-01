Dragon Age: The Veilguard ha venduto la metà di quanto EA sperava

Per questo motivo le proiezioni per il nuovo anno fiscale sono state ridotte a circa 7 miliardi di dollari rispetto ai 7,5 / 7,8 stimati in precedenza. Anche le proiezioni relative alle entrate dei live service sono state riviste.

Intanto la game director di The Veilguard ha lasciato

Come riportato nei giorni scorsi, la director di Dragon Age: The Veilguard avrebbe lasciato BioWare per "una proposta che non può rifiutare", ma alla luce di questi numeri immaginiamo c'entri anche la tiepida accoglienza che gli utenti hanno riservato al gioco.

Da parte della stampa internazionale, invece, il responso nei confronti del gioco è stato generalmente positivo, come dimostrano gli ottimi voti assegnati a Dragon Age: The Veilguard dalle varie testate.