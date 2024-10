I voti di Dragon Age: The Veilguard potrebbero sorprendervi

Dragon Age: The Veilguard ha ricevuto ottimi voti dalla stampa internazionale, e molti potrebbero restare sorpresi da un'accoglienza che finora non sembrava destinata a valutazioni così positive, considerando l'esito delle prove effettuate nei mesi scorsi.

Multiplayer.it - 7,5

Eurogamer: 5 / 5

Game Rant: 10 / 10

Checkpoint Gaming: 10 / 10

CGMagazine: 10 / 10

Press Start: 10 / 10

Cinelinx: 5 / 5

XboxEra: 10 / 10

But Why Tho?: 10 / 10

PlayStation Universe: 9.5 / 10

TechRaptor: 9.5 / 10

Quest Daily: 9.5 / 10

GIGA - 9,3

Gamer Guides: 92 / 100

IGN: 9 / 10

GamesRadar+: 4.5 / 5

God is a Geek: 9 / 10

Metro GameCentral: 9 / 10

COGconnected: 90 / 100

Wccftech: 9 / 10

GAMES.CH: 87%

DualShockers: 8.5 / 10

GamingTrend: 85 / 100

Stevivor: 8.5 / 10

TheGamer: 4 / 5

Dexerto: 4 / 5

Push Square: 8 / 10

Daily Mirror: 4 / 5

Gameblog: 8 / 10

Worth Playing: 8 / 10

Digitec Magazine: 4 / 5

Eurogamer.pt: 4 / 5

PC Gamer: 79 / 100

Digital Trends: 3.5 / 5

Shacknews: 7 / 10

GRYOnline.pl: 7 / 10

SECTOR.sk: 7 / 10

CBR: 7 / 10

VGC: 3 / 5

Guardian: 3 / 5

Gamepressure: 6 / 10

C'è sicuramente un po' di distanza fra alcuni dei giudizi espressi, visto che nell'elenco troviamo cinque 10 e quattro 6, ma i voti che si ripetono più spesso rientrano nell'orbita dell'8 e i 9 sono poco di meno.

Insomma, sembra che il nuovo progetto di BioWare sia piaciuto, e non poco: come scritto in apertura, molti non si aspettavano valutazioni simili ma siamo senz'altro contenti che questo nuovo capitolo alla fine ce l'abbia fatta a conquistare la critica. La palla ora passa agli utenti.