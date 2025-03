Dragon Age The Veilguard riceve a sorpresa un DLC gratuito

Non è invece strano che sia stato reso disponibile senza annunci roboanti, visto che è credibile che a Electronic Arts interessi oramai poco di mettere Dragon Age The Veilguard sotto i riflettori.

Dragon Age The Veilguard non ha avuto successo, perlomeno non al livello necessario per giustificare i costi di sviluppo di un GDR AAA di questo calibro produttivo. BioWare pare ora dedita al prossimo Mass Effect e pare quindi curioso che, dal nulla, sia arrivato un DLC gratuito .

I dettagli sul DLC estetico di Dragon Age The Veilguard

Il contenuto scaricabile è apparentemente disponibile solo per un periodo di tempo limitato, poiché la descrizione dice che è "disponibile per i giocatori che acquistano il gioco entro il 9 aprile 2025". Ciò significa che chiunque acquisti Dragon Age The Veilguard con il cinquanta per cento di sconto su Steam potrà aggiudicarsi anche il contenuto scaricabile.

"Vesti i panni di Rook in Dragon Age: The Veilguard. Questa offerta include il set estetico delle armi di Rook per tutti i giocatori che possiedono il gioco su PC", si legge nell'annuncio su Steam. "Gli oggetti appariranno nella stanza di Rook quando accederete a Dragon Age: The Veilguard". Nel post di Reddit qui sopra potete vedere l'aspetto dei vari contenuti estetici del DLC.

Pare anche che, almeno al momento della scrittura, il DLC non sia disponibile per la versione console di Dragon Age: The Veilguard. I social ufficiali del videogioco non hanno condiviso commenti su questo contenuto. Nemmeno il sito include alcun riferimento ad esso.

Ricordiamo poi che Dragon Age: The Veilguard sembra aver fallito anche su PlayStation Plus, dove è gratis per tutti.