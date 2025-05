EA non avrebbe supportato BioWare nello sviluppo di Dragon Age: The Veilguard, per l'ex-producer

La questione viene spiegata in un video pubblicato su YouTube da parte di Darrah stesso, che prende in esame come il 2017 sia stato un anno fondamentale nel modificare la traiettoria del progetto di Dragon Age, che sarebbe finito per essere trascurato da EA in favore di altri progetti.

Che lo sviluppo di Dragon Age: The Veilguard sia stato lungo e difficoltoso l'abbiamo capito tutti, considerando la quantità di tempo che ha impiegato il gioco a uscire sul mercato e i problemi emersi in seguito per BioWare, e proprio l' ex-producer storico della serie, Mark Darrah , ha svelato di recente alcuni retroscena della lavorazione, riferendo che EA non ha mai supportato a dovere il team nel processo di sviluppo.

Il progetto Dragon Age venne praticamente ostacolato?

Dopo il lancio di Mass Effect: Andromeda, tutti pensavano che le risorse venissero nuovamente spostate su Dragon Age, il cui percorso di sviluppo era già iniziato, ma nemmeno dopo l'uscita dell'RPG fantascientifico avvenne questo atteso cambio di focus.

Dopo Andromeda, l'altro progetto ad assorbire la maggior parte delle risorse fu Anthem, che insieme anche al ritorno di Casey Hudson in EA, divenne il progetto principale su cui concentrare le forze, sempre nei mesi del 2017 e in vista del lancio non lontano.

In seguito a questo, Darrah fu rassicurato sul fatto di rilanciare il progetto Dragon Age, ma evidentemente questo ancora non avvenne, almeno nei tempi che erano stati riferiti all'ex-producer. Nello stesso periodo avvenne anche una forte riduzione del personale presso BioWare Montreal.

Il progetto principale era Anthem anche all'epoca, dunque Dragon Age rimaneva in secondo piano, considerando anche che il gioco fantascientifico doveva contare, in origine, su un supporto a lungo termine tipo live service, che venne poi troncato in seguito ai risultati negativi sul mercato.

Darrah ha poi lasciato BioWare nel 2020, dunque non è direttamente responsabile di Dragon Age: The Veilguard, nonostante sia comunque tornato come consulente sul progetto nel 2023. Come abbiamo visto, il nuovo capitolo non è riuscito ad affermarsi pienamente sul mercato, cosa che ha portato BioWare a ulteriori tagli di personale e un'organizzazione più compatta che dovrebbe portare allo sviluppo di un solo progetto per volta.

Il team sta attualmente lavorando al nuovo Mass Effect, di cui ancora non sappiamo praticamente nulla.