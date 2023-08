Bioware: Electronic Arts ha licenziato 50 sviluppatori, lo studio è in crisi?

C'è aria di crisi, come confermato da Gary Mckay , il general manager dello studio, in un messaggio inviato agli impiegati. Stando alle sue parole, i licenziamenti hanno abbassato il morale dello studio, rendendo l'ambiente lavorativo più difficile.

Il licenziamento

Bioware è in difficoltà?

"Così da poter rispondere alle esigenze dei nostri prossimi progetti, continuare a raggiungere i più elevati standard di qualità e assicurare che BioWare possa continuare a prosperare in un settore in rapida evoluzione, dobbiamo orientarci verso uno studio più agile e focalizzato," ha dichiarato McKay. "Ciò consentirà ai nostri sviluppatori iterazioni più rapide, nonché di liberare più creatività e definire chiaramente la visione di ciò che stiamo creando, prima che lo sviluppo prenda slancio."

"Per raggiungere questo obiettivo, siamo in una posizione in cui il cambiamento non è solo necessario, ma inevitabile. Per quanto sia difficile dirlo, ripensare il nostro approccio allo sviluppo comporta inevitabilmente una riorganizzazione del nostro team per rispondere alle mutate esigenze dello studio. Come parte di questa transizione, stiamo eliminando circa 50 posizioni lavorative in BioWare. Scriverlo è profondamente doloroso e umiliante. Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che il processo venga gestito con empatia, rispetto e comunicazione cristallina."

La novità arriva in concomitanza di altre decisioni prese da EA, come l'addio all'azienda di playtest Keywords, che si è sindacalizzata a giugno 2022. I rapporti tre le due compagnie termineranno il 27 settembre, quando scadranno i contratti ancora in essere, con probabili perdite di posti di lavoro in Keywords. Stando a un reseconto proveniente dall'interno, il distacco sarebbe nato dall'impossibilità di trovare un accordo condiviso.

Inoltre i licenziamenti in Bioware arrivano dopo circa tre mesi dall'annuncio che lo sviluppo dell'MMORPG Star Wars: The Old Republic è passato a un team esterno, con un editore terzo che è subentrato a Electronic Arts.