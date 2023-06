Star Wars The Old Republic, lo sviluppo passa a un altro studio, tagli al personale per Bioware

Bioware ha annunciato che dopo 12 anni dal lancio, lo sviluppo di Star Wars: The Old Republic passerà a Broadsword Online Games, studio specializzato in MMO e che conta nel curriculum giochi come Dark Age of Camelot, Ultima Online, Aliens Online e Dragon's Gate. EA, invece, resterà il publisher del gioco.

In un post ufficiale sul blog di Bioware, il general manager Gary McKay ha promesso che i giocatori possono stare tranquilli del fatto che Star Wars The Old Republic continuerà ad essere supportato con nuovi contenuti.

"I giocatori continueranno a godersi lo Star Wars: The Old Republic che conoscono e amano", ha scritto McKay. "Ci sono anche nuove entusiasmanti funzionalità pianificate di cui il team non è ancora pronto a parlare, ma basti dire che i giocatori possono aspettarsi miglioramenti e nuovi contenuti per il futuro."

"Stiamo valutando come offrire al gioco e al team la migliore opportunità di crescere ed evolversi, il che include conversazioni con Broadsword, uno studio specializzato nel fornire esperienze online guidate dalla comunità. Il nostro obiettivo è fare ciò che è meglio per il gioco e per i suoi giocatori".

Questa passaggio di redini a quanto pare comporterà una serie di licenziamenti per il team di Bioware che lavorava a Star Wars: The Old Republic. La maggior parte dello staff del gioco passerà a Broadsword, altri troveranno nuovi ruoli all'interno di EA, mentre per alcuni inevitabilmente ci sarà il licenziamento.

"Questa è la parte più difficile di questa transizione e queste decisioni non sono state prese alla leggera", ha scritto McKay. "Ovviamente stiamo facendo tutto il possibile per supportare i membri del team interessati, che hanno l'opportunità di trovare nuovi ruoli all'interno di EA".

McKay ha concluso la sua dichiarazione affermando che questa mossa permetterebbe a BioWare di concentrare maggiormente i propri sforzi sullo sviluppo di Dragon Age: Dreadwolf e il prossimo Mass Effect, due dei franchise più celebri di BioWare.