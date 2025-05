Lo scrittore di Dragon Age racconta in che modo BioWare è stata consumata sotto Electronic Arts

Le parole di David Gaider su ciò che è successo a BioWare

Sebbene abbia descritto gli anni migliori dello studio come "gloriosi", Gaider è anche consapevole che le cose non erano del tutto perfette quando BioWare era ancora indipendente. Il crunch (ovvero dover lavorare molto più del normale per lunghi periodi di tempo) era una pratica molto diffusa nell'azienda, ma Gaider ricorda che "era solo una parte del lavoro, non pensavo fosse possibile metterla in discussione. Si lavorava fino a quando non si era finito e questo era il modo in cui si lavorava".

"Sembrava che facessimo giochi di ruolo [perché] era quello che ci interessava fare e volevamo farli il meglio possibile". E, cosa rara per l'industria, "la scrittura di BioWare, il nostro team narrativo, era considerato fondamentale per il successo di BioWare".

Le cose sono lentamente cambiate dopo l'acquisizione della società da parte di EA. L'impressione di Gaider è che i co-fondatori dello studio, Greg Zeschuk e Ray Muzyka, avessero intenzione di cambiare l'editore dall'interno. BioWare voleva realizzare "giochi di prestigio" e concentrarsi su punteggi Metacritic elevati "che portassero a profitti, non il contrario". E per un certo periodo la dirigenza di EA ha sostenuto questo obiettivo.

Tuttavia, i cambiamenti ai vertici di EA hanno fatto sì che "improvvisamente le cose fossero diverse". Zeschuk e Muzyka se ne andarono non molto tempo dopo. L'"impressione" di Gaider è che il duo avesse capito che il loro obiettivo di cambiare EA dall'interno non era più realizzabile. "E poi le cose hanno iniziato a cambiare più rapidamente".

"Bioware aveva una certa indipendenza sotto EA", ricorda. "La mia impressione è sempre stata che ogni volta che BioWare aveva bisogno di chiedere qualcosa a EA, come più tempo per finire un gioco... loro dovevano dare qualcosa". Ricorda persino un'e-mail in cui BioWare annunciava allegramente che il team non avrebbe più avuto due settimane libere a Natale per allinearsi meglio alla politica di EA. "Ma sospetto che l'abbiano fatto [perché] avevano chiesto qualcosa come una proroga".

"Sospetto che sia andata così", aggiunge Gaider. "E così, lentamente, per gradi, BioWare ha ceduto sempre di più la sua indipendenza fino ad arrivare al punto in cui siamo arrivati. Insomma, non posso parlare di quello che è successo dopo il 2016, ma credo che sia abbastanza ovvio".

Ora BioWare sta lavorando al prossimo Mass Effect, mentre Dragon Age sembra arrivato al capolinea.