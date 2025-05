Splitgate 2 crolla su se stesso all'avvio della beta: il team si scusa con un messaggio

1047 Games sta ora "lavorando al massimo" per risolvere i problemi e far tornare online la beta.

La fase di prova beta di Splitgate 2 non è andata bene o, volendo, potremmo dire che non è affatto andata. La beta è iniziata il 22 maggio ma subito il team ha dovuto affrontare dei problemi tecnici molto seri e quindi ha deciso di mettere i server offline.

Cosa sappiamo di Splitgate 2

Il team di Splitgate 2 ha condiviso un messaggio che potete sentire poco sotto.

"Ovviamente non è questo il punto in cui pensavamo di trovarci 24 ore dopo il lancio della beta", ha dichiarato Ian Proulx, CEO di 1047 Games. "Pensavamo che a questo punto saremmo stati in gran forma, ma ovviamente non è così. Siamo davvero dispiaciuti. Questo è ciò a cui abbiamo lavorato per anni, ciò a cui personalmente ho lavorato fin dai tempi del college, 10 anni fa. Non so cosa dire. Mi dispiace molto."

"Faremo la cosa giusta per voi. Ci impegniamo a rendere questo gioco il migliore possibile, a sistemare i server il prima possibile - stiamo lavorando 24 ore su 24, siamo stati svegli fino a tardi ieri sera per lavorare, il team è... ci riusciremo".

Non è chiaro cosa sia andato storto esattamente. 1047 Games ha dichiarato, poco dopo l'inizio della beta, di essere "a conoscenza di un problema che ha causato una serie di rallentamenti nei sistemi, tra cui ritardi nei guadagni di XP/progressi e nel matchmaking". Ma a quanto pare non si trattava di un problema universale, dato che alcune persone "non hanno avuto troppi problemi" mentre giocavano.

