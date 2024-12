Splitgate 2 torna a mostrarsi ai TGA 24 con un trailer ricco d'azione

Il filmato sottolinea nuovamente la frenecità dell'azione offerta dai match del titolo di 1047 Games e l'importanza dell' uso dei portali per spostarsi velocemente, creare agguati o salvarsi da situazioni svantaggiose, una meccanica già vista nel precedente gioco ed ereditata in maniera evidente da Portal.

Tra i tanti protagonisti che si sono avvicendati sul palco dei The Game Awards 2024 c'è anche Splitgate 2 , lo sparatutto multiplayer 4v4 che mescola elementi di Halo e Portal, che per l'occasione si è mostrato con nuovo trailer ricco d'azione .

Splitgate 2 arriverà nel 2025

Non mancheranno, inoltre, nuovi gadget tecnologici da sfruttare in maniera tattica, pedane per eseguire enormi balzi da una parte e l'altra della mappa, un vasto arsenale di bocche da fuoco futuristiche e un sistema di movimento estremamente fluido.

Splitgate 2 sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam, Epic Games Stores e GOG) con il lancio in programma durante il corso del 2025. Se il filmato vi ha incuriosito e volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Splitgate 2 pubblicato a settembre.