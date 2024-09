Splitgate 2, abbiamo provato il nuovo sparatutto che unisce Halo e Portal

All'inizio l'intenzione era di rilanciare il primo Splitgate, migliorarne la grafica e ricostruire le mappe da zero, ma ben presto - anche a fronte di risorse economiche maggiori rispetto a quelle del primo capitolo - si è deciso per un azzardo: lavorare direttamente a un seguito che fosse più ambizioso. E stavolta arrivare davvero preparati. Dopo poche settimane dal suo annuncio, Splitgate 2 si è così presentato alla Gamescom 2024 , dove abbiamo potuto provare le novità e fare due chiacchiere con il team.

Nessuno si aspettava il clamoroso successo del primo Splitgate. Di sicuro, non i suoi stessi sviluppatori. Lanciato nel 2019 un po' in sordina, lo sparatutto competitivo che mescolava Halo e Portal è praticamente esploso - assieme ai suoi server - con il lancio su console arrivato un paio d'anni dopo. Questo ha portato il team di 1047 Games a inseguire il loro stesso gioco, cercando di espandere l'infrastruttura online e mettendo in piedi un programma di aggiornamenti molto più ricco e costante.

All'inizio di ogni round ogni giocatore può cambiare la fazione di appartenenza, come se fosse un eroe di Valorant o di Overwatch: gli Aeros sono i più offensivi, si muovono velocemente, infliggono malus agli avversari e possono piazzare trappole; i Sabrask sono un po' più lenti e si concentrano sulla difesa, piazzando delle barriere che bloccano i proiettili; infine i Meridian hanno abilità di supporto e cura, creando bolle curative per i compagni oppure lanciando un'onda che rivela e segnala tutti i nemici nelle vicinanze.

Per Splitgate 2, il team ha deciso di sacrificare questa essenzialità per inserire molte più meccaniche, cercando comunque di mantenere centrale quella che ha reso popolare il capitolo originale. Collegare due punti della mappa attraverso cui spostarsi o sparare resta quindi fondamentale in Splitgate 2, ma adesso è possibile scivolare come in Apex Legends o "pingare" avversari, ma soprattutto è stato inserito un sistema di tre fazioni, ognuna con diverse abilità e caratteristiche.

Il primo Splitgate è stato un trionfo in primis perché era un gioco dannatamente divertente, certo, ma anche perché, con Halo Infinite che tardava ad arrivare, questo sparatutto 4v4 sviluppato un po' in Nevada e un po' in altre parti del mondo (parte del team è anche italiano) si è rivelata un'eccellente alternativa. Dopotutto era anche facile da spiegare agli amici: "è Halo, ma con i portali".

La demo della Gamescom

Il tempo passato alla Gamescom ha messo in evidenza un gioco pieno di idee e superiore al precedente quasi in tutto. La modalità Hot Zone è una variante della classica King of the Hill, in cui la percentuale di possesso di una zona da conquistare non si resetta e non riparte da zero quando la si perde, facendo crescere la tensione man mano che il round va avanti.

Le mappe in Splitgate 2 sono molto più dettagliate e gradevoli, mantenendo la varietà data da trampolini, piattaforme su più livelli e superfici su cui aprire portali

La scivolata à la Apex è un'aggiunta che ci sta benissimo e Splitgate 2 è un deciso passo in avanti sia nel feeling delle armi che dal punto di vista tecnico. Un'altra idea interessante riguarda il conto alla rovescia per tornare in gioco dopo essere stati uccisi, che aumenta sempre di più man mano che la partita va avanti, rendendo ancora più rischioso morire nelle fasi finali del round.

La mappa giocabile in questa versione era compatta e ben studiata nel modo in cui erano posizionati corridoi, coperture, trampolini e buchi nel pavimento. L'unico vero dubbio riguarda tuttavia le superfici su cui è possibile aprire dei portali, che almeno in questa mappa di Splitgate 2 sembrano essere decisamente meno.

Probabilmente l'intenzione è di permettere ai giocatori di aprire portali solo in punti più strategici dell'arena, ma la speranza è che nel gioco finale non manchino una o due mappe più in linea con quelle del primo Splitgate, con la possibilità di aprire portali un po' ovunque per dare vita a momenti di puro caos e imprevedibilità.