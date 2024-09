Spelunky è stato convertito per Commodore 64, per la gioia di chi gioca ancora con il biscottone

Il roguelike Spelunky è considerato un classico della scena indie , nonché un gioco influentissimo nonostante non sia una grossa produzione. Tutto ci saremmo immaginati però, tranne che qualcuno arrivasse a convertirlo per Commodore 64 . Felici di essere stati sorpresi in positivo, fortunatamente.

Un'ottima conversione

Come potete vedere dal filmato di lancio, il gioco ha praticamente la maggior parte delle caratteristiche della versione maggiore, di cui riprende tutte le meccaniche principali. È stata mantenuta anche la creazione procedurale delle mappe. Quindi abbiamo la possibilità di lanciare candelotti di dinamite, ci sono le insidiosissime trappole, i dispersi da salvare e quant'altro.

Naturalmente graficamente è molto più spoglio, ma tecnicamente è comunque un titolo validissimo (relativamente alla scena del Commodore 64), visto anche che Koller ha racchiuso tutto il gioco in un singolo caricamento da 64Kb. Insomma, è possibile giocarci tramite emulatori oppure su hardware reale, per la gioia di chi ancora non vuole mandare in pensione il biscottone (il nomignolo dato in italia al modello più diffuso del computer di Commodore).

Il biscottone

Se vi interessa, potete acquistarlo per meno del prezzo di un cappuccino con cornetto al bar della stazione su itch.io.

Naturalmente lo Spelunky originale è disponibile anche per una miriade di piattaforme moderne, come PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e altre ancora. In anni più recenti è uscito anche il seguito ufficiale, che però non ha avuto la risonanza dell'originale.