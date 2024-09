iPad mini 7 potrebbe essere presentato all'evento Apple di ottobre

Dopodomani sarà finalmente la volta di It's Glowtime, l'evento di Apple che rappresenterà l'occasione per annunciare i suoi nuovi iPhone 16, iPhone 16 Pro, la quarta generazione di AirPods e Apple Watch Series 10, aggiornando così gran parte della sua lineup attuale di dispositivi in commercio. Gli annunci sembrerebbero non fermarsi qui nelle prossime settimane, dal momento che secondo alcune indiscrezioni il nuovo modello di iPad mini potrebbe vedere la luce a ottobre: scopriamo insieme tutti i dettagli sugli ultimi rumor a tal proposito.

iPad mini 7: quando verrà presentato? Le indiscrezioni arrivano come sempre da Mark Gurman, il celebre giornalista di Bloomberg che nel corso della sua newsletter Power On avrebbe suggerito che il nuovo iPad mini 7 potrebbe essere verosimilmente presentato in occasione di un nuovo evento Apple, previsto per il mese di ottobre. Ricordiamo che l'evento di Apple previsto ad ottobre includerà anche la presentazione dei nuovi MacBook Pro, iMac e Mac mini con il nuovo chip proprietario M4, fino ad oggi appannaggio di iPad Pro. iPad mini 7 L'anno scorso la compagnia di Cupertino tenne l'evento il 30 ottobre, con la presentazione dei MacBook Pro e iMac dotati di chip proprietario M3, motivo per il quale ci aspettiamo una finestra temporale del tutto simile per l'evento di quest'anno.