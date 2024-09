PlayStation vanta un portfolio diversificato di grandi giochi, ha dichiarato Hermen Hulst

Niente Concord, oggi è un giorno di festa

Per Hulst è davvero importante che PlayStation faccia giochi di vario genere, come a sottolineare la diversa natura di Astro Bot rispetto al più recente Concord o al precedente Helldivers 2. In realtà Hulst non ha menzionato Concord durante il podcast, il che è comprensibile considerando che la puntata è stata pubblicata il giorno in cui i server dell'hero shooter vissuto che ha vissuto solo un paio di settimane sono stati chiusi.

"I lanci dei giochi sono incredibilmente importanti e sono diversi per ogni team", ha detto Hulst mentre spiegava il suo particolare interesse per Astro Bot. "Nel mio nuovo ruolo di CEO dello Studio Business Group presso SIE, ora guardo un po' di più all'aspetto commerciale di un lancio."

Hulst ha continuato dicendo che è molto importante per PlayStation Studios puntare su vari generi, incluso il mercato dei giochi per famiglie. "PlayStation ha una comunità più grande che mai e penso che il nostro portfolio di grandi giochi sia ora più diversificato", ha continuato Hulst. "Ma con il lancio di Astro, penso che quello che stiamo facendo è celebrare ciò che ha reso PlayStation eccezionale nel corso degli anni... è una celebrazione della gioia e della collaborazione."