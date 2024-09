I server di Concord sono stati spenti, Firewalk Studios ringrazia i giocatori

Si è parlato parecchio di questo lancio così sfortunato, doverosamente visto che si tratta di un episodio clamoroso sotto ogni punto di vista , ma immaginiamo che l'atmosfera in casa Firewalk non sia delle migliori e comprendiamo dunque la brevità di questo commiato.

Come annunciato nei giorni scorsi, oggi i server di Concord sono stati spenti e il gioco ha ufficialmente chiuso i battenti, in attesa di capire quando e se verrà rilanciato da Sony. Ad ogni modo, Firewalk Studios ha scritto due righe per ringraziare i giocatori .

Tornerà più forte di prima?

Molti pensano che quello di Concord sia soltanto un arrivederci, che il gioco tornerà in qualche modo più forte di prima, e nell'editoriale di oggi abbiamo ragionato sulla possibilità di un rilancio in formato free-to-play, ma è chiaro che il modello di business non è l'unico dei problemi del titolo di Firewalk Studios.

La gratuità potrebbe dunque non bastare, ma immaginiamo che gli sviluppatori ne siano ormai consapevoli e stiano ragionando su come procedere, chiaramente nella speranza che Sony valuti questa strada come percorribile e non preferisca cancellare tutto e subito per evitare ulteriori perdite.