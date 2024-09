Per Peter Molyneux l'IA stravolgerà il futuro dei videogiochi e permetterà a chiunque di crearli

L'utilizzo dell'IA nei videogiochi è uno dei temi più discussi degli ultimi anni e ora anche Peter Molyneux, il papà di Fable e Black & White, ha parlato della questione. A suo avviso entro i prossimi 25 anni l'intelligenza artificiale non solo verrà sfruttata massicciamente, ma cambierà completamente le carte in tavola, tanto che verrà impiegata per aspetti come la creazione di personaggi, animazioni, dialoghi e doppiaggio.

"L'IA cambierà totalmente le carte in tavola", ha detto Molyneux in un'intervista di Eurogamer che ha come tema quello del futuro dei videogiochi nei prossimi 25 anni."Arriverà un momento in cui l'IA sarà usata per creare parti enormi di un gioco - personaggi generati dall'IA, animazioni, dialoghi, doppiaggio, c'è così tanto che l'IA sarà in grado di fare".