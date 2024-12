Rimuovere l'episodio di Concord di Secret Level? "Perché mai dovremmo farlo?", dicono i creatori

Forse "strana" non è il termine corretto, perlomeno non per i creatori della serie, Tim Miller e Dave Willson .

Le parole dei creatori di Secret Level

Tim Miller e Dave Willson, parlando con GamesRadar, hanno detto: "Non ci è mai venuto in mente [di rimuovere l'episodio], voglio dire, Amazon non l'ha mai proposto, e nemmeno noi l'abbiamo fatto, perché? Voglio dire, abbiamo giochi che non esistono più come Unreal Tournament. Questo gioco ha avuto una sorte diversa, ovviamente, ma il risultato finale è che abbiamo una storia interessante con una bellissima animazione sulla quale le persone hanno lavorato molto duramente".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Prosegue: "E non vedo alcun motivo per cui non dovremmo metterlo a disposizione dei fan. So che alla gente piace sottolineare e dire: "Cosa stanno facendo?". Oppure: "Perché dovrebbero farlo?". E onestamente, è semplicemente perché siamo orgogliosi dell'episodio e sembra bello. Il fatto che il gioco non esista più è un peccato perché gli sviluppatori ci piacevano, erano persone gentili e stavano cercando di fare del loro meglio. Ma non influisce sul nostro desiderio di mettere al mondo questa cosa su cui abbiamo lavorato molto duramente e su cui hanno lavorato anche loro e molti artisti".

Tra i vari episodi vi è quello di Mega Man che si mostra con un primo teaser trailer.