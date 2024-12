Indiana Jones e l'antico Cerchio non userà Denuvo, almeno non per tutti

Bethesda Softworks ha dato tramite un post su X un'informazione importante per i giocatori PC: Indiana Jones e l'antico Cerchio non avrà Denuvo, il noto sistema anti tamper, odiatissimo da alcuni. In realtà alcune versioni del gioco lo avranno: quelle per la stampa, intesa nel suo senso più ampio. L'obiettivo dell'editore è naturalmente quello di evitare di ritrovarsi il gioco piratato prima dell'uscita.