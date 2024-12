Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 ha già il suo trailer di lancio: uscita fissata per la prossima settimana

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered si mostra in un trailer di lancio che arriva in anticipo sulla data di uscita, fissata per il 10 dicembre e dunque prevista per la prossima settimana.

Intanto possiamo però già prepararci al ritorno dei due titoli in versione rimasterizzata guardando questo video, che sintetizza un po' le caratteristiche dei giochi e anche la rielaborazione tecnica effettuata da Aspyr sugli originali da parte di Crystal Dynamics.

Ovviamente, per tutti coloro che hanno amato gli originali, il trailer si porta dietro anche un bel carico di nostalgia, in preparazione al tuffo nel passato che questo pacchetto doppio consentirà di fare sulle piattaforme moderne.