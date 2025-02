Il trailer di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered con le citazioni della stampa celebra il gioco

Aspyr ha pubblicato un breve trailer di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered , pieno di gameplay e di citazioni della stampa . Naturalmente mira a sottolineare gli ottimi giudizi ricevuti dalla critica, nonché a rimettere al centro della scena questa raccolta di edizioni rimasterizzate dei due titoli classici, che si presenta come il modo migliore per riscoprirli.

Una serie amata

In generale, il video non mostra niente di nuovo. Naturalmente c'è Raziel, il protagonista, che combatte e interagisce con gli altri personaggi, ma ciò che conta è l'alto numero di valutazioni positive. Del resto stiamo parlando di una serie molto amata, che un giorno si spera che possa tornare con qualcosa di nuovo.

Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered. Per il resto vi ricordiamo che è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. La versione PC è acquistabile da Steam e da Epic Games Store.

In Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Raziel va in cerca di vendetta dopo essere stato ucciso dal suo mentore e risvegliato secoli dopo da un'antica divinità, che lo ha trasformato nel suo "Soul Reaver", ossia un mietitore d'anime. I fatti si svolgono circa 1500 anni dopo il primo Blood Omen: Legacy of Kain, di cui sono un seguito diretto, e si spandono su entrambi i capitoli.