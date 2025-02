Ghost of Tsushima: Director's Cut è disponibile in sconto su Instant Gaming

Ghost of Tsushima: Director's Cut per PC è disponibile in sconto su Instant Gaming a un prezzo davvero interessante. L'action adventure di Sucker Punch al momento viene proposto a 40,09 euro , contro i 59,99 euro canonici, con uno sconto di circa il 33%. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina del prodotto tramite questo link o cliccando sul box sottostante.

Un'avventura epica nel Giappone feudale

Ghost of Tsushima è un action adventure ambientato nel Giappone del XIII secolo. Nel titolo interpretiamo Jin Sakai, uno degli ultimi samurai rimasti, che deve rinunciare alle tradizionali tecniche dei samurai per adottare strategie più furtive e implacabili al fine di salvare la sua terra e il suo popolo.

La versione PC di Ghost of Tsushima: Director's Cut è stata realizzata dal team di Nixxes, lo studio di Sony specializzato in questo genere di conversioni. Rispetto alle controparti PS4 e PS5, su PC troviamo delle funzionalità esclusive, come il pieno supporto alle tecnologie di upscaling, inclusi DLSS 3, FSR 3 e XeSS di Intel. Inoltre, possiamo personalizzare vari parametri grafici e di performance come risoluzione, framerate, qualità delle texture e ombre. Supporta anche risoluzioni per schermi ultrawide, in particolare 21:9, 32:9 e, per configurazioni a tre monitor, 48:9. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra analisi della versione PC di Ghost of Tsushima: Director's Cut.