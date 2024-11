Ghost of Tsushima Director's Cut è in forte sconto per il Black Friday di Amazon

I saldi del Black Friday 2024 di Amazon sono iniziati, proponendo tantissime offerte su tante tipologie di prodotti differenti, inclusi i videogiochi. Ad esempio, al momento Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5 è in promozione scontato del 50%. Nel caso siate interessati, trovate la pagina dedicata all'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo consigliato per questo titolo è di 80,99 euro, mentre attualmente è possibile acquistarlo pagando solo 37,89 euro , con un risparmio di circa 40 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.it.

I dettagli su Ghost of Tsushima: Director's Cut

In Ghost of Tsushima assumiamo il ruolo di Jin Sakai, uno degli ultimi samurai sopravvissuti, che deve abbandonare le tradizionali vie del samurai per adottare tattiche più furtive e spietate per salvare la sua terra e il suo popolo.

Ghost of Tsushima: Director's Cut è una versione ampliata e migliorata dell'action sviluppato da Sucker Punch e pubblicato da Sony. Questa edizione include idverse novità e miglioramenti. In particolare su PS5 troviamo dettagli visivi migliorati, caricamenti ridotti e la risoluzione 4K a 60 fps, nonché il pieno supporto all'audio 3D e il feedback aptico del DualSense per un'esperienza più realistica. Sono inclusi tutti i DLC pubblicati in precedenza, inclusa l'espansione dell'Isola di Iki, con una nuova area da esplorare e una trama aggiuntiva.