Ghost of Tsushima Director’s Cut per PS5 disponibile in sconto su Amazon Italia: offerta valida per poco tempo

Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5 è attualmente disponibile in sconto su Amazon Italia a 39,99€ rispetto al prezzo mediano di 64,99€, potendo quindi risparmiare fino al 38%. Potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il gioco è venduto e spedito da Amazon ed è la versione definitiva di uno dei titoli videoludici più apprezzati. Si tratta di un'avventura open-world in cui il protagonista, Jin Sakai, cerca di proteggere il suo popolo e rivendicare la sua patria. Ad arricchire questo gioco è un comparto grafico a dir poco straordinario, nonché un gameplay coinvolgente. Combattimenti a suon di katana, imboscate ai nemici e una storia suggestiva caratterizzano questo gioco imperdibile. Scopriamo i contenuti della Director's Cut nel dettaglio.