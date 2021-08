Ghost of Tsushima: Director's Cut, la recensione

Questa riedizione lascia inalterate l'esperienza e la storia, lavorando ovviamente sul frame rate e la risoluzione ma anche andando a ritoccare alcuni piccoli aspetti qua e là: da un menu di gioco più pulito (che potrà non interessare ma lo si nota a colpo d'occhio) fino al lock on della telecamera, per non dimenticare una maggiore intensità dei colori, il gioco dimostra essere l'edizione definitiva di un'avventura forse non particolarmente innovativa ma molto piacevole da giocare.

Ghost of Tsushima: Director's Cut è pronto a debuttare nella sua forma più completa su PS5 . Il gioco che vede protagonista il samurai caduto Jin Sakai è tornato in una versione riveduta e corretta completa, inoltre, del DLC dedicato all'Isola di Iki. Nella nostra prima recensione di Ghost of Tsushima abbiamo premiato il gioco di Sucker Punch, colpiti soprattutto dalla direzione artistica che va a valorizzare anche un sistema di combattimento interessante e versatile.

A occhio si percepisce una maggiore intensità dei toni, laddove nell'originale davano la sensazione di essere più slavati. Non ci sono veri e propri dislivelli grafici tra le due versioni, ma la risoluzione lo fa ovviamente apparire più netto e pulito, mentre il salto di framerate (già apprezzabile con l'originale giocato su PlayStation 5) si nota e rende il nostro viaggio per la difesa di Tsushima più fluido e intenso soprattutto per quanto riguarda i combattimenti. Anche al livello di difficoltà normale, abbiamo comunque dovuto spendere tempo ad abituarci al flusso delle battaglie, specie contro alcuni nemici specifici. Dal punto di vista tecnico, dunque, Ghost of Tsushima: Director's Cut porta l'esperienza un paio di scalini più su dell'originale.

Come accennato, l'aspetto che più balza all'occhio avviando il gioco, dopo i caricamenti inesistenti, è il colpo d'occhio dato dalla combinazione di risoluzione più frame rate . Ghost of Tsushima era già bellissimo a vedersi in versione PS4, forte del già citato comparto artistico; lo stesso che qui viene ancor più valorizzato, sebbene le differenze non siano tanto nette proprio perché la base da cui partire era già estremamente valida.

DualSense e accessibilità

Ghost of Tsushima: Director's Cut, la configurazione comandi per i mancini

Sempre restando in ambito tecnologico, siamo rimasti colpiti dalla cura posta nel feedback aptico del DualSense: in particolare quando nei filmati i personaggi usano la katana, estraendola dal fodero o mettendosi in posizione, alla sottilissima vibrazione del metallo che percepiamo nelle cuffie se ne accompagna anche una al tatto. È difficile trovare le parole per descriverla, sarebbe più semplice dirvi di provarlo personalmente, ma la sensazione è quella di sentire quello stesso metallo sotto le nostre mani. È un feedback totalmente diverso dalla classica vibrazione dovuta a un'arma qualunque, specie da mischia, e soprattutto è inserito alla perfezione. In aggiunta abbiamo la resistenza a grilletti quando usiamo il rampino, il feedback dei ciottoli quando si cavalca lungo un terreno accidentato e più in generale reazioni alle quali siano già stati abituati. L'implementazione più sentita è, appunto, quella dedicata alla lama.

In termini invece di accessibilità, Sucker Punch è andata a introdurre quel tanto richiesto lock on: in tutta sincerità, pur capendo la ragione per cui si è deciso di inserirlo, lo troviamo stonato. Ghost of Tsushima è un gioco pensato con un determinato approccio al combattimento e al puntamento dei nemici, e per quanto possa tornare utile avere un avversario sempre sotto controllo, durante quei pochi minuti in cui l'abbiamo usato abbiamo avuto la sensazione è proprio quella di trovarci a utilizzare qualcosa di posticcio. Non è inutile né indispensabile, ma a seconda soprattutto dello stile di gioco potrebbe facilitarvi alcuni scontri, mettendo una pezza a una telecamera che tuttora rimane non priva di difetti.

Per il resto troviamo tra le nuove opzioni la possibilità di non mostrare arco e faretra sulla schiena di Jin ma, soprattutto, uno schema dei comandi invertito per agevolare le persone mancine: tutte le azioni sono a specchio, nella mappa dei comandi, perciò se un destrorso eseguirà ogni azione (chiamare il cavallo, chiedere un duello, eccetera eccetera) con i pulsanti, il mancino lo potrà fare con la croce direzionale - e via così anche per gli altri comandi, movimento compreso che è impostato sulla levetta analogica destra. Non è moltissimo, parlando di novità, ma premiamo l'impegno degli sviluppatori e la considerazione da parte loro del pubblico e dei suoi consigli: vedasi il lock on, che pur non ritenendolo necessario testimonia in ogni caso l'ascolto della community.